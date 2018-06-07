إنفانتينو يشيد بجاهزية روسيا لاستضافة كأس العالم

وقال إنفانتينو إن روسيا مستعدة بنسبة مئة في المئة لاستضافة نهائيات كأس العالم في ظل محاولته للتعامل مع المخاوف بشأن العنصرية وحقوق الانسان والأمن قبل أسبوع على انطلاق النهائيات.

وستستضيف روسيا البطولة من 14 حزيران/يونيو الجاري وحتى 15 تموز/ يوليو المقبل في 12 ملعب تنتشر في عدة مدن مثل موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي ويعتقد إنفانتينو إن المشجعين على موعد مع متعة حقيقية.

وأضاف إنفانتينو في مقابلة عبر الفيديو "أعتقد أن بوسعنا القول إن روسيا مستعدة بنسبة مئة في المئة وسيرى العالم بأسره ذلك عندما تنطلق البطولة يوم 14 يونيو بلقاء روسيا مع السعودية في ملعب لوجينكي".

وتابع "سيكون بوسع الجميع مشاهدة مدى روعة الاستادات ومدى الترحاب الذي ستبديه البلاد إضافة لمدى سير التنظيم والاستعدادات على أفضل ما يكون، ستكون خبرة عظيمة".

وقال إنفانتينو "لن أقول إنني قلق بسبب التمييز وحقوق الانسان أو الأمن لكننا سنتعامل مع هذه الموضوعات بمنتهى الجدية وسنتخذ الاجراءات المناسبة".

وأضاف "لأول مرة نقوم بفحص أعمال البناء الخاصة بالاستادات ومواقع البناء لضمان أن أوضاع العمال ملائمة...وان تقدماً حقيقياً حدث بالفعل على صعيد حقوق الانسان والطريقة التي نتعامل بها مع التساؤلات الخاصة بحقوق الانسان".

ووعد إنفانتينو بتوفير "بيئة منة" للجماهير التي ستسافر لحضور النهائيات.

وقال "السلطات الروسية على علم بالوضع الأمني في بطولة كبيرة مثل هذه. انهم يعملون بكل ما أوتوا من جهد للتجهيز للحدث بالتعاون مع السلطات الأمنية التابعة لكافة حكومات العالم...ولكي يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأي مشكلة محتملة".