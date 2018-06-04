إعلان التشكيلة النهائية لمنتخب الدنمارك

وأصيب بندتنر البالغ من العمر 30 عاماً في 27 أيار/مايو خلال مباراة مع روزنبرغ في الدوري المحلي ضد بران (1-2)، وخرج قبل 20 دقيقة على نهايتها باكياً. وستكلفه هذه الإصابة المشاركة مع بلاده لاسيما في ظل تشدد مدرب المنتخب أوغه هاريده بالسفر إلى روسيا بتشكيلة دون إصابات.

ويعتبر اللاعب السابق لأرسنال ويوفنتوس الإيطالي وفولفسبورغ الألماني من العناصر المؤثرة في التشكيلة نظراً لخبرته (79 مباراة دولية و30 هدفاً) ومشواره الدولي الطويل الذي بدأه عام 2006 حين كان في الثامنة عشرة من عمره.

كما تسببت الإصابة باستبعاد مدافع برنتفورد الإنكليزي (درجة اولى) أندرياس بييلاند.

وكشف هاريده في بيان صادر عن الاتحاد الدنماركي أن بندتنر وبييلاند "عاوداً تمارينهما مع الفريق لكننا لا نعتقد بأنهما سيكونان جاهزين بدنياً قبل المباراة الأولى" التي تجمع الدنمارك بالبيرو في 16 حزيران/يونيو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم استراليا وفرنسا.

وأضاف "المباراة ضد البيرو مهمة للغاية. يفترض أننا سنقاتل من أجل المركز الثاني في المجموعة، وبالتالي نحتاج إلى لاعبين بكامل لياقتهم".

وتحضرت الدنمارك للنهائيات الأولى لها منذ 2010 بمباراة ودية خاضتها السبت الماضي ضد السويد (صفر-صفر) في ستوكهولم، وتلعب أخرى السبت القادم ضد المكسيك في كوبنهاغن، قبل أن تسافر إلى روسيا.

التشكيلة النهائية:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (ليستر سيتي الإنكليزي)، يوناس لوسل (هادرسفيلد الإنكليزي)، فريديريك رونوو (بروندبي).

- الدفاع: أندرياس كريستنسن (تشيلسي الانكليزي)، ماتياس يورغنسن (هادرسفيلد)، يانيك فسترغارد (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، هنريك دالسغارد (برنتفورد)، ينس سترايغر لارسن (أودينيزي الإيطالي)، يوناس كنودسن (إيبسويتش الإنكليزي)، سايمون كياير (إشبيلية الإسباني).

- الوسط: وليام كفيست (كوبنهاغن)، توماس ديلاني (فيردر بريمن الألماني)، لوكاس ليراغر (بوردو الفرنسي)، لاس شون (أياكس امستردام الهولندي)، كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير الإنكليزي)، ميكايل كرون-ديلي (ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني)، وليام فيتفيد كفيست (كوبنهاغن).

الهجوم: بيوني سيستو (سلتا فيغو الإسباني)، مارتن برايثوايت (بوردو الفرنسي)، أندرياس كورنيليوس (أتالانتا الإيطالي)، فيكتور فيشر (كوبنهاغن)، يوسف بولسن (لايبزيغ الألماني)، كاسبر دولبرغ (أياكس الهولندي).

