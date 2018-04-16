إصابة الشناوي تفتح احتمال عودة إكرامي إلى منتخب مصر

وتعرّض الشناوي لإصابة قوية بالركبة ستبعده عن اللعب لأشهر طويلة ليحرم من دخول تشكيلة مصر في نهائيات روسيا التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.

واعتمد هيكتور كوبر مدرب مصر مؤخراً على الشناوي إلى جوار المخضرم عصام الحضري حارس التعاون السعودي ومحمد الشناوي حارس الأهلي وكان من المرجح اختيار هذا الثلاثي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد خروج إكرامي من الحسابات في الفترة الأخيرة.

وخسر إكرامي مكانه بتشكيلة الأهلي الأساسية هذا الموسم مع تألق محمد الشناوي، لكن حسام البدري مدرب الأهلي استبعد الشناوي من تشكيلة بطل مصر التي ستواجه وادي دجلة لمنح الفرصة لإكرامي للعب تمهيداً للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.

وكان الظهور الأخير لإكرامي مع مصر عندما شارك أساسياً في التعادل 1-1 مع غانا في الجولة الأخيرة بتصفيات كأس العالم بعد ضمان بلوغ النهائيات لأول مرة منذ 28 عاماً.

وتخوض مصر مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الضيافة والسعودية وأوروغواي.