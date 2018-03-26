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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

أيسلندا تقاطع مونديال روسيا 2018 دبلوماسياً

من قبل
AFP

أعلنت أيسلندا الاثنين مقاطعتها كأس العالم المقررة في روسيا 2018 من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو المقبلين دبلوماسياً.

 

وجاء هذا الإعلان تضامناً مع المملكة المتحدة التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها إلى العرس الكروي في خضم قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأوضحت وزارة الخارجية الأيسلندية في بيان "من ضمن الاجراءات المتخذة من قبل أيسلندا هو تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية. وبالتالي فإن المسؤولين الأيسلنديين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

وناشدت الحكومة الآيسلندية في هذا البيان السلطات الروسية بمنح "إجابات واضحة" إلى بريطانيا بشأن قضية تسميم سكريبال.
 

مونديال روسيا 2018 منتخب أيسلندا
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