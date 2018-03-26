أيسلندا تقاطع مونديال روسيا 2018 دبلوماسياً

وجاء هذا الإعلان تضامناً مع المملكة المتحدة التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها إلى العرس الكروي في خضم قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأوضحت وزارة الخارجية الأيسلندية في بيان "من ضمن الاجراءات المتخذة من قبل أيسلندا هو تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية. وبالتالي فإن المسؤولين الأيسلنديين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

وناشدت الحكومة الآيسلندية في هذا البيان السلطات الروسية بمنح "إجابات واضحة" إلى بريطانيا بشأن قضية تسميم سكريبال.

