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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

أستراليا لن تقاطع كأس العالم

من قبل
Reuters

قالت جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية اليوم الأربعاء إن بلادها لا تخطط لمقاطعة كأس العالم روسيا FIFA 2018 رداً على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في إنكلترا.

وبعدما قررت أستراليا طرد دبلوماسيين روسيين اثنين أمس الثلاثاء قالت بيشوب إن مقاطعة البطولة التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو في روسيا ستكون ضمن مجموعة من الخيارات المتاحة.

لكن اليوم الأربعاء أوضحت بيشوب الموقف وأكدت أنه حدث سوء فهم لتعليقاتها وقالت وزيرة الخارجية للصحفيين "الحكومة الأسترالية لا تنوي مقاطعة البطولة.

"عند سؤالي عن الأمر بالأمس كنت أشير إلى واقع قيام بريطانيا على سبيل المثال باللجوء إلى الإعلان أن العائلة الملكية لن تحضر في روسيا لكن أستراليا لا تفكر في المقاطعة".

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمس الثلاثاء إنه وفقا للمعلومات المتاحة لديه فإن المنتخب الوطني سيسافر إلى روسيا في حزيران/يوينو للمشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان "وفقا للوضع الحالي فإن كل المنتخبات المتأهلة ومنها إنكلترا ستشارك في هذه البطولة وهذا سيستمر ليكون هدفنا".              

كأس العالم روسيا FIFA 2018
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