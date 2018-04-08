أخبار كأس العالم روسيا FIFA 2018، وكل ما يحيط بالبطولة من أنباء ومستجدات يمكنكم معرفتها عبر البقاء على تماس مع قنوات beIN SPORTS، لاسيما القناة الاخبارية التي تمدكم بكل جديد في نشراتها المتتالية، وكذلك صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنكم الاشتراك في باقة كأس العالم عبر الضغط هنا.

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وفي ما يلي موجزات اخر أخبار كأس العالم ويمكنكم قراءة الأخبار كاملة عبر الضغط على الروابط الملحقة بها.

المساكني يتحدث عن اصابته وغيابه عن المونديال

يوسف المساكني يتحدث عن الاصابة القوية التي ستحرمه من المشاركة مع المنتخب التونسي في مونديال روسيا 2018. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الاتحاد التونسي يكشف موقفه من اصابة المساكني

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه سينتظر نتائج الفحوصات الاضافية لنجم المنتخب يوسف المساكني للتأكد من مشاركته أو غيابه عن كأس العالم روسيا 2018. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سوروكين: الأزمة الدبلوماسية لن تؤثر على كأس العالم

استبعد رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 , أليكسي سورو كين أن تُأثر الأزمةُ الدبلوماسية الدائرة حاليا مع حكومة بلاده على كأس العالم ، مضيفا ان شغف العالم بكرة القدم سيتفوق على كل ما يجري. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الإصابة تبعد دانيلو عن المنتخب البرتغالي

أعلن نادي بورتو البرتغالي الأربعاء ان لاعبه دانيلو بيريرا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بسبب إصابة في وتر أخيل تتطلب عملية جراحية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

روسيا تنشئ "شرطة سياحية" لطمأنة المشجعين الأجانب

أعلنت وزارة الداخلية الروسية الاثنين إنشاء "شرطة سياحية" من الذكور والاناث، لطمأنة المشجعين الأجانب الذين يستعدون لزيارة البلاد على هامش كأس العالم في كرة القدم التي تنطلق في حزيران/يونيو 2018. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عشب ملعب سامارا لا يزال ينمو في ألمانيا

يعاني ملعب مدينة سامارا الروسية الذي من المقرر ان يستضيف مباريات ضمن كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق منتصف يونيو، من تأخير في مجالات مختلفة، منها ان عشب أرضه لا يزال ينمو... في ألمانيا. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ابراهيموفيتش: "إذا أردت أن أكون في المونديال سأكون"

اعتبر النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش أن عودته الى منتخب بلاده للمشاركة في مونديال كرة القدم 2018 في روسيا مسألة يعود القرار بشأنها اليه وحده، وذلك في تصريحاته الأولى بعد انضمامه الى نادي لوس انجليس غالاكسي الاميركي. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصر تبلغ ربع النهائي والبرازيل تتوج باللقب!؟

منتخب مصر لكرة القدم سوف يبلغ ربع نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 في حين سيتوج منتخب البرازيل باللقب... فكيف ذلك؟. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيفا يعلن قائمة الحكام في المونديال بحضور عديد الأسماء العربية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام التي ستشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 والتي ضمت أسماء عربية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

beIN SPORTS هي الناقل الحصري في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ كأس العالم روسيا FIFA 2018

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً أكد من خلاله أن قنوات beIN SPORTS هي الناقل الحصري لكأس العالم روسيا FIFA 2018 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جدول مباريات كأس العالم 2018 - التوقيت والملاعب والمجموعات

جدول مباريات كأس العالم "روسيا 2018" يمكنكم معرفته والاطلاع على توقيت ومواعيد جميع المباريات واماكن اقامتها واسماء الملاعب في الجدول الموجود أدناه، والذي تم الاعلان عنه اثر سحب القرعة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا