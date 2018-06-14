أحد نجوم التنس يوجّه انتقاداً لاذعاً لكرة القدم

ونشر كاش، الفائز ببطولة ويمبلدون الانكليزية 1987، مجموعة من أبرز المباريات لبطل كرة القدم الأسترالية (رياضة جماعية تلعب بالأقدام مع كرة بيضاوية) شون "سيلك" بورغون، معتبراً أنّ الرياضة الشعبية في أستراليا هي أقسى من كرة القدم.

وكتب لاعب كرة المضرب السابق: "كأس العالم تقترب، هنا أبرز اللحظات لأحد أبرز الرياضيين في رياضة الرجل الحقيقي".

وأضاف: "لا يطلقون عليه اسم "سيلك" (الحرير) من دون سبب".

ويعتبر بورغون أحد أبرز اللاعبين المعاصرين في كرة القدم الأسترالية، وهي رياضة شبيهة بلعبة كرة القدم الأيرلندية، وهو يشارك في مباراته الرقم 350 هذا الأسبوع.

وعبر العشرات من عشاق الكرة المستديرة عن غضبهم من تصريحات كاش، التي جاءت في وقت يتحضر فيه منتخب أستراليا لخوض مباراته الأولى في مونديال روسيا أمام فرنسا السبت ضمن المجموعة الثالثة.

وفي ردود الفعل كتب راي غات، رئيس تحرير كرة القدم في صحيفة "أستراليان"، "كشخص حصل على دعم بلاده عندما فاز بدورة ويمبلدون، أجد من العار أن تسخر من كرة القدم، وبالتالي من لاعبينا (...) ألاّ يجدر بك، كأسترالي فخور، أن تدعم منتخبنا الوطني؟".

وانتقد عديدون كاش الذي اشتهر خلال مسيرته بوضع عصبة على رأسه، فاعتبر أحد المستخدمين أنّ ما كتبه كاش هو محاولة "لإيجاد الاهتمام في بلد كاد أن ينساك"، بينما سأل آخر "رياضة الرجال الحقيقي على غرار كرة المضرب؟ الأمر مضحك، خصوصاً أنّ كرة المضرب تعتبر تاريخياً رياضة الصغار لمن لا يتحملون الاحتكاك الجسدي".

في المقابل اعترف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كرة القدم تعاني من العيوب، فكتب بيغ داريل "أحب هذه الرياضة العالمية مثل أي شخص آخر، ولكن لنواجه الأمر، سيكون هناك عمليات غش وتظاهر وحالات وقوع على الأرض والتلوي من الألم".