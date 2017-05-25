فوز ثمين على الإكوادور ينعش آمال السعودية

وسجل عبد الرحمن هاشم اليامي للسعودية في الدقيقتين (7و84) وللاكوادور جوردي كايسيدو (89).

وبهذا الفوز أنعش المنتخب السعودي أماله بخطف إحدى بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويحتل الأخضر المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف خلف منتخب السنغال الثاني والذي تعرض للخسارة 0-1 أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية المتصدر برصيد 4 نقاط.

وكان المنتخب السعودي تعرض للخسارة في مواجهته الأولى أمام السنغال 0-2.

وعلى ملعب تشيونان بايك سيوك، وضمن المجموعة الخامسة، ضمن المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ16) بعد أن أكتسح نظيره الفيتنامي برباعية نظيفة.

وسجل الرباعية كل من ماركوس تورام (18) وجان كيفن أوغستين (22و45) ودينيس بوها (52).

وهو الفوز الثاني لمنتخب فرنسا متصدر المجموعة والفائز 3-0 على هيندوراس في اللقاء الأول.

وفي المجموعة ذاتها،عززت نيوزيلندا حظوظها في التأهل الى الدور ثمن النهائي بعد تغلبها على الهندوراس 3-1.

ورفعت نيوزيلندا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني مقابل رصيد خالي من النقاط لهندوراس الأخيرة والتي تعرضت لخسارتها الثانية.