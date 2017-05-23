كأس العالم للشباب: كوريا تتأهل والأرجنتين تتقلص آمالها

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ويحل منتخب إنكلترا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط مقابل نقطة واحدة لغينيا وظل منتخب الأرجنتين بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

وتقدم لي سيونج وو بهدف كوريا الجنوبية في الدقيقة 18 من مجهود فردي رائع بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وصولاً إلى المرمى قبل أن يسدد ببراعة في الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول حصل منتخب كوريا على ضربة جزاء نتيجة عرقلة الحارس بيترولي فرانكو للمهاجم تشو يونج ووك ، ليسجل منها بايك سيونج الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

ورد منتخب الأرجنتين بهدف بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق لويس توريس الذي انفرد بالحارس الكوري وسدد في الشباك.

وفي المجموعة عينها تعادل منتخب غينيا مع إنكلترا 1-1.

وفي المجموعة الثانية حققت فنزويلا فوزاً عريضاً 7-0 على المنتخب المتواضع فاناتو، وتعادلت ألمانيا مع المكسيك بدون أهداف.

وتتصدر فنزويلا المجموعة برصيد 6 نقاط تليها المكسيك بـ4 نقاط، وألمانيا ثالثةً بنقطة واحدة، ثم فاناتو أخيرة بلا نقاط.