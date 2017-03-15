السعودية في المجموعة السادسة في مونديال الشباب

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب دون 20 عاماً في كرة القدم التي سحبت الأربعاء في مدينة سوون الكورية الجنوبية، الأرجنتين المتوجة ست مرات مع انكلترا والمنتخب المضيف وغينيا في مجموعة واحدة.

ويشارك في البطولة منتخب عربي واحد هو السعودي ووقع في المجموعة السادسة.

وتستضيف كوريا الجنوبية البطولة من 20 أيار/مايو حتى 11 حزيران/يونيو المقبلين بمشاركة 24 منتخباً وزعت على ست مجموعات.

وقام بسحب القرعة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الفائز بالكأس عام 1979 ومواطنه بابلو أيمار المتوج باللقب أيضاً في 1997.

وسحب مارادونا اسم منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى، وبعد دقائق سحب أيمار اسم منتخب انكلترا.

يغيب عن كأس العالم المقبلة للشباب منتخبا صربيا بطل 2015، ووصيفه البرازيلي المتوج خمس مرات، بعد أن فشلا في التأهل إلى النهائيات.

في ما يلي كل المجموعات:

المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية، غينيا، الأرجنتين، إنكلترا.

المجموعة الثانية: فينزويلا، ألمانيا، فانواتو، المكسيك.

المجموعة الثالثة: زامبيا، البرتغال، إيران، كوستاريكا.

المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا، اليابان، إيطاليا، أوروغواي.

المجموعة الخامسة: فرنسا، هندوراس، فيتنام، نيوزيلاندا.

المجموعة السادسة: الإكوادور، أميركا، السعودية، السنغال.