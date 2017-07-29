بادر موناكو بافتتاح النتيجة عبر متوسط ميدانه جبريل سيديبيه (30) ولكنّ البرازيلي داني ألفيش لعب دور البطولة في الشوط الثاني بعد توقيعه هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة (51)، قبل أن يهدي لزميله أدريان رابيو كرة الهدف الثاني على طبق من ذهب (63).

أحداث اللقاء

- صافرة نهاية اللقاء

في الوقت بدل الضائع انسلّ نكونكو من الجهة اليسرى وسدّد كرة مخادعة كادت تغالط سوباسيتش ولكنها ابتعدت عن القائم الأيسر بسنتيمترات.

دق 80: كاد موناكو أن يوقّع هدف التعادل لولا تدخّل الحارس أريولا الرشيق والحاسم أمام رأسية الأرجنتيني غيدو كاريو الذي حلّ بديلاً لكيليان مبابي (71).

دق 63: البرازيلي ألفيش يواصل إحداث الفارق ومن توغّل على الجهة اليمنى يقدّم كرة عرضية على طبق إلى رابيو الذي قفز عالياً ليوقع هدف التقدم للباريسيين من رأسية متقنة.

دق 62: باريس يواصل الضغط ومن كرة مسقطة للبرازيلي المتوهّج داني ألفيش كاد نادي العاصمة أن يسجّل هدف التقدم لولا تألق الحارس دانيال سوباسيتش الذي وضع الكرة في الركنية.

دق 51: خبرة داني ألفيش تسجّل حضورها في صورة ركلة حرة مباشرة رائعة دوّنها في مرمى موناكو من بعد 28 متراً، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر.

دق 47: الكولومبي فالكاو في أول ظهور له في المباراة يفشل في استثمار عرضية على المقاس من سيديبيه ويرسل رأسية غير دقيقة علت مرمى الحارس ألفونس أريولا.

بداية الشوط الثاني

استنتاج ما بين الشوطين: أكّد موناكو في النصف الأول من امتحان السوبر أنّ العبرة ليست بالامتلاك "العقيم" للكرة وإنما بحسن استثمار الفرص حينما تسنح، وهو ما لخّصه هدف جبريل سيديبيه بعد سيطرة باريسية ميدانية على أغلب فترات الشوط.

نهاية الشوط الأول

دق 44: ماركو فيراتي في آخر محاولات "الباريسي" في هذا الشوط الأول يسدّد كرة يمينية لم تسبّب أية مشاكل لحارس موناكو.

دق 36: ركلة حرة مباشرة ينفّذها المهاجم الأوروغواياني كافاني لكنّها مرت عالياً فوق أخشاب الحارس سوباسيتش.

دق 32: مبابي يؤكد استفاقة موناكو بمناورة هجومية جديدة راوغ فيها الظهير البلجيكي توماس مونييه قبل أن يسدّد بين قدمي البرازيلي ماركينيوس.

دق 30: على الرغم من تحكم الباريسيين بزمام الأمور في نصف الساعة الأولى غير أنّ النجاعة والتجسيم كانا من نصيب موناكو الذي استغل لاعبه جبريل سيديبيه الموقف في أول فرصة حقيقية ليستثمر بينية ذكية من يوري تيليمانس ومن ثمّ يرفع بعدها الكرة بالحارس أريولا بكل ثقة معلناً أول أهداف اللقاء.

دق 27: خافيير باستوري في موقع مناسب على حدود المنطقة يروّض كرة بالصدر ثم يسدّد برعونة وبلا تركيز.

دق 24: كافاني يستلم كرة داخل المنطقة وفي موقع ممتاز في مواجهة الحارس، ولكن تردّده في التسديد منح المدافع البولندي كميل غليك الفرصة لانتزاع الكرة.

دق 13: كورزاوا نشيط على الجهة اليسرى يرسل تمريرة ذكية لإدينسون كافاني الذي سدّد مباشرة ولكنّ تدخّل جيمرسون كان حاسماً.

دق 5: سان جيرمان يعلن عن نفسه مبكراً بعد كرة عرضية من رابيو تلقاها داني ألفيس وسددها من اللمسة الأولى ولكن كرته وجدت أمامها الحارس الكرواتي سوباسيتش الذي أنقذها على مرتين.

- قبل إعطاء ضربة البداية من الحكم المغربي نور الدين الجعفري.. قام الفريقان بالوقوف دقيقة صمت ترحّماً على روح فقيد الكرة المغربية والعربية والنجم المونديالي المرحوم عبد المجيد الظلمي، مع العلم أنّ العائدات المالية للمباراة ستعود لعائلة الفقيد.

أحداث المواجهة:

تشكيلة باريس سان جيرمان

ألفونس أريولا - تياغو سيلفا "القائد" - ماركينيوس - توماس مونييه - لايفين كورزاوا - داني ألفيش - ماركو فيراتي - تياغو موتا - خافيير باستوري - أدريان رابيو - إدينسون كافاني.

تشكيلة موناكو

دانيال سوباسيتش - فابينيو - تيرينس كونغولو - جيمرسون - جبريل سيديبيه - كميل غليك - ألمامي توريه - يوري تييليمانس - توماس ليمار - راداميل فالكاو "القائد" - كيليان مبابي.

كيف أعدّ الفريقان لامتحان السوبر ؟

خاض باريس سان جيرمان دورة تحضيرية ضمن كأس الأبطال الدولية قادته للولايات المتحدة الأميركية حيث لعب ثلاث مواجهات ودية، في حين فضّل موناكو الاستعداد لموسمه الطويل بعيداً عن ضوضاء الصحافة وعدسات الكاميرا حيث اكتفى ببعض المباريات الودية ضد خصوم ليسوا من الحجم الثقيل.

نبذة تاريخية

يدخل النادي الباريسي مواجهة السوبر بمنسوب عال من الثقة على اعتبار أنّه حامل اللقب للنسخ الأربعة الأخيرة ويسعى لكأسه السابعة في تاريخه (حلّ وصيفاً 4 مرات) التي ستضعه على بعد لقب وحيد من أولمبيك ليون الأكثر تتويجاً في هذه المنافسة (8 ألقاب).

كما ستكون فرصة سان جيرمان مواتية للثأر "رياضياً، من فريق الإمارة موناكو الذي انتزع منه لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد أن احتكره 4 مواسم متتالية.

من جانبه، ينوي موناكو استعادة طعم التتويج بهذه الكأس بعد أن غابت عن خزائنة مدة 17 عاماً وتحديداً منذ العام 2000 تاريخ تتويجهم أيضاً بلقب الدوري آنذاك، كما سيسعى أبناء المدرب ليوناردو جارديم لحصد الكأس الخامسة في رصيدهم بعد سنوات 1961 و1985 و1997 و2000 والالتحاق بسانت إتيان ورانس صاحبي 5 ألقاب أيضاً.