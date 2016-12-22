كأس السوبر الإيطالية - مونتيلا يحفّز لاعبيه وأباتي يتحدث عن الثأر

وقال مونتيلا، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس تمهيداً للمباراة "نحن أمام مواجهة صعبة في ظل قوة يوفنتوس، الذي يعد لاعبيه من أجل طموح الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا وبالتالي نحن أمام تحد وعلينا أن نلعب بأقصى درجات الحماس".

وعن طريقة اللعب التي سيعتمد عليها، قال مونتيلا "كل مباراة لها ظروفها ونرغب في تقديم مباراة جيدة حسب ظروفنا وظروف المباراة نفسها وهذا الأمر يعتمد بشكل مباشر على قوة المنافس، لكن ما علينا منذ البداية هو التحلي بالعزيمة والثقة لدى دخولنا إلى أرض الملعب".

وحول فوز ميلان على يوفنتوس في الدوري هذا الموسم، قال مونتيلا "نحن الآن في وضع أفضل مما كنا عليه حينذاك، لكن لابد أن ندرك أن هذه المباراة أكثر أهمية من المباراة السابقة لأنها ستحسم اللقب."

وأضاف "يوفنتوس فريق رائع ولديه إمكانيات رائعة ،وهذا يمثل تحذيراً وحافزاً في الوقت نفسه، وعلينا أن نحتاط لذلك".

وحول اعتبار الكثيرين أن المباراة هي الأهم في مسيرته ، قال مونتيلا "لا أحب مثل هذه الأسئلة، لأنها قد تكون أهم مباراة، لكنني لا أرغب في مقارنتها بإنجازات الماضي ولا أفكر بتلك الطريقة".

وعن إقامة المباراة في العاصمة القطرية، قال "أنا سعيد بتواجدي هنا في الدوحة، وأشعر بالاستمتاع لخوض المباراة في مكان جديد، واعتبر خوض مباراة خارج بلادنا أمراً رائعاً.. أعلم أيضاً أن هناك الكثير من وسائل الإعلام والقنوات العربية التي تتابع وتتحدث عن كرة القدم الإيطالية وأتمنى أن نقدم لهم عرضاً جيداً".

وأبدى إغناسيو أباتي، مدافع فريق ميلان، طموحاً كبيراً للتتويج بكأس السوبر.

وقال أباتي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس تمهيداً للمباراة "سأكون فخوراً بالعودة (إلى إيطاليا) حاملاً باللقب، خاصة أن فريقنا في وضع جيد حالياً ويضم العديد من العناصر المميزة أصحاب المهارات العالية سواء من المحليين أو الأجانب".

وأضاف "لقد حققنا الفوز على يوفنتوس في آخر مواجهة جمعتنا في الدوري لكنه يوفنتوس الفريق الأقوى في إيطاليا، وقد أظهر ذلك منذ العام الماضي، إلا أننا فريق قوي أيضاً ونعيش ظروف جيدة، وقد قدمنا أدلة على ذلك، ورغم عدم سعادتنا بنتيجتنا في مباراة أتلانتا، تجهزنا للقاء الغد بشكل جيد".

وعن تأخر موعد وصول ميلان إلى الدوحة، قال أباتي "لن أدخل في تفاصيل متعلقة بتأخر وصولنا، لأن هذا يمنحنا المزيد من الحماس لتقديم الأفضل، ولا نعتبره عذراً لأن وصولنا المتأخر لا يؤثر في أي شيء".

وقال "المباراة ستكون فرصة للثأر من يوفنتوس الذي كنا نداً قوياً أمامه في الكثير من المناسبات".