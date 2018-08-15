يقص ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا وجاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" شريط الموسم القاري، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء في تالين في أول مباراة للكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، تجمع بين فريقين من مدينة واحدة.

توقيت مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تنقل لكم مباشرة وحصرياً مساء اليوم الأربعاء 15 آب/أغسطس في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث قناة beIN SPORTS HD1 اللقاء مباشرة بتعليق الزميلين علي محمد علي وخليل البلوشي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - الأربعاء 15/08/2018 المباراة: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التعليق: علي محمد علي خليل البلوشي القنوات: HD1 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 21:00 بتوقيت القاهرة 20:00 بتوقيت تونس 19:00 بتوقيت المغرب

تشكيلة ريال مدريد لمباراة كأس السوبر الأوروبية

تشكيلة أتلتيكو مدريد لمباراة كأس السوبر الأوروبية

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن كأس السوبر الأوروبية وأهم المباريات في البطولات الأوروبية المختلفة بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

حقائق حول المباراة

إنها المرة العاشرة التي يتواجه فيها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أوروبياً والأولى في كأس السوبر

إنها المرة الرابعة في السنوات الخمس الأخيرة التي يكون فيها طرفا المباراة من إسبانيا

إنها المرة الأولى التي سيكون فيها الفريقان من مدينة واحدة

في السنوات الخمس الأخيرة الفوز دائماً كان من نصيب بطل دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد نفسه كان أخر بطل للدوري الأوروبي ينجح بالفوز بكأس السوبر، وذلك على حساب تشيلسي الإنكليزي 4-1 في العام 2012

ريال مدريد يخوض مباراة كاس السوبر الأوروبية للمرة الثامنة في تاريخه، فيما هي المرة الثالثة لأتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد حصل على اللقب في المرتين اللتين وصل فيهما لمباراة كاس السوبر (2010 و2012)

ريال مدريد حصل على اللقب 4 مرات (2002، 2014، 2016 و2017)

تقديم المباراة

أول كأس سوبر "دربي" بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

هذه المرة الرابعة من أصل آخر خمس نسخ يتواجه ناديان من إسبانيا، لكنها الأولى بين ناديين من مدينة واحدة وتحديدا العاصمة مدريد، بعد تتويج ريال بلقب المسابقة الأولى على حساب ليفربول الإنكليزي (3-1)، وأتلتيكو بلقب المسابقة الرديفة على حساب مرسيليا الفرنسي (3-صفر) في أيار/مايو الماضي.

والتقى الفريقان تسع مرات في المسابقات الأوروبية، ففاز ريال 5 مرات وأتلتيكو مرتين وتعادلا مرتين، بيد أن أتلتيكو عجز حتى الآن عن الفوز على غريمه في مباراة نهائية أو إقصائه من إحدى المسابقات.

وفي المباراة التي تقام في العاصمة الإستونية تالين، تميل الأفضلية التاريخية لمصلحة ريال، لكن منذ قدوم الأرجنتيني دييغو سيميوني لتدريب "كولتشونيروس" في أواخر العام 2011، أصبح أتلتيكو خصما عنيدا ولم يخسر ضد ريال سوى مرة واحدة في الدوري المحلي في آخر 10 مباريات.

ولطالما تشهد مواجهات الطرفين منافسة نارية، خصوصا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما خرج ريال مدريد فائزا في نهائي نسختي 2014 بنتيجة 4-1 بعد التمديد و2016 بركلات الترجيح.

وبعدما أصبح أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة 3 مرات تواليا، يريد ريال مدريد أن يكون أول ناد يحرز لقب الكأس السوبر 3 مرات تواليا منذ انطلاقها عام 1972، علما بأنه خسرها مرتين في 1998 و2000. وبحال تتويج ريال، سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي (5 ألقاب).

بدوره، يبحث أتلتيكو عن إحراز اللقب للمرة الثالثة بعد 2010 و2012 على حساب إنتر الإيطالي وتشلسي الإنكليزي تواليا، بعدما كان حاملا للقب الدوري الأوروبي.

واللافت سيطرة إسبانيا على هذه المسابقة في السنوات الأخيرة، إذ توجت أندية الليغا 8 مرات في آخر تسع سنوات (3 لكل من برشلونة وريال و2 لأتلتيكو)، وسترفع الأندية الإسبانية ألقابها القياسية إلى 15 مقابل 9 لإيطاليا و7 لإنكلترا.

ما بعد رونالدو

وللمرة الأولى منذ 2009، يستهل ريال موسمه دون هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والمنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي بأكثر من 100 مليون يورو.

لكن الفريق الملكي احتفظ، حتى الآن، بصانع ألعابه ووصيف بطل العالم الكرواتي لوكا مودريتش، في ظل تقارير أشرت إلى إمكانية انتقاله إلى إنتر الإيطالي.

وبعد إعلان الفرنسي زين الدين زيدان رحيلا مدويا الربيع الماضي إثر قيادته الفريق الأبيض إلى ثالث ألقابه المتتالية في دوري الأبطال، حل بدلا منه جولن لوبيتيغي القادم بعد إقالة مدوية أيضا من تدريب منتخب إسبانيا عشية مونديال روسيا، بعد إعلان موافقته على تدريب ريال قبل انطلاق النهائيات.

وعوّل لوبيتيغي في جولته الصيفية التحضيرية الأخيرة، على الجناحين الويلزي غاريث بايل والشاب ماركو أسنسيو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما شارك مودريتش لدقائق قليلة بعد عودته من عطلته الصيفية. وبرز مع ريال المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما) القادم من فلامنغو مقابل صفقة مقدرة بـ45 مليوني يورو.

وقال مدرب ريال لوبيتيغي لموقع الاتحاد القاري "لا ضغوط إضافية لأنها (المباراة) ضد أتلتيكو مدريد، هذا نهائي وكأس ما يعني أننا سنقدم كل شيء، نحن مجبرون على تحقيق الفوز".

وأشارت تقارير محلية إلى إمكانية اعتماد لوبيتغي على حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس، لعدم حصول البلجيكي تيبو كورتوا القادم هذا الشهر من تشلسي الإنكليزي، على الوقت الكافي للتأقلم مع الفريق.

وعن قدوم كورتوا، حارس أتلتيكو بين 2011 و2014، إلى ريال، قال مدرب أتلتيكو سيميوني "لا يمكنني قول أي شيء عن حارس لعب معنا بشكل جيد. في الحياة، يجب أن نحترم كل الناس، لا يمكننا الحكم على أحد.. نتذكر جيدا الناس الذين عملوا معنا. لن يتغير ذلك، حتى مع الغريم".

أتلتيكو يحتاج الى الوقت

ولدى أتلتيكو المعروف بدفاعه الصلب وندرة أهدافه، عاد الثنائي الفرنسي بطل العالم المهاجم أنطوان غريزمان والظهير لوكاس هرنانديز إلى التمارين مطلع الأسبوع الماضي، وشاركا احتياطيين في مواجهة إنتر الودية السبت الماضي.

ويتوقع أن يشارك بطل العالم توما ليمار القادم من موناكو إلى أتلتيكو بصفقة قدرت بـ75 مليون يورو، إلى جانب لاعبي الوسط البرتغالي جلسون مارتنز ورودري القادمين من سبورتينغ البرتغالي وفياريال تواليا. كما ضم أتلتيكو المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش "المطرود" من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم، وسيرتدي القميص الرقم 9 بدلا من فرناندو توريس.

وعلق سيموني على توليفته بالقول "لدينا مجموعة جديدة مع الكثير من القادمين وعلينا التأقلم، وهذا يحتاج إلى الوقت. لا يمكننا الحديث عن فريق جيد فقط بسبب اسمائه".

واستعد ريال لموسمه الجديد بفوزه في ثلاث مباريات وخسارته أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 1-2، فيما فاز أتلتيكو مرة في خمس مباريات تحضيرية.

وتقام المواجهة على ملعب ليليكولا في تالين (الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش). وسارت العاصمة الإستونية على خطى براغ (2013)، كارديف (2014)، تبيليسي (2015)، ترندهايم (2016) وسكوبيي (2017)، بعدما كانت موناكو تستضيف المواجهة تقليديا منذ 1998.

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