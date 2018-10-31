وسجل مزيان مواليدا (16) وريمي والتر (41 و80 من ركلة جزاء) أهداف نيس، وريمي ديجيمون (56) ورومان فيليبوتو (82) هدفي أوكسير الذي طرد لاعبه جان هاريسون مارسيلان قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وفاز ديجون على كاين بثلاثة أهداف لويسلي سعيد (3 و79) والتونسي نعيم السليتي (7) مقابل هدف للتونسي سيف الدين خاوي (50)، فيما تخطى أميان مضيفه متز من الدرجة الثانية 2-1، وتغلب لوهافر (ثانية) على تروا (ثانية) 2-صفر.

وحسمت مباراة غانغان مع انجيه بركلات الترجيح لصالح الأول 3-2 (الوقت الأصلي صفر-صفر)، وكذلك مباراة رينس وأورليان (درجة ثانية) لصالح الثاني 3-2 أيضا (الوقت الأصلي 1-1.

وكان هدف البوركينابي عبد الشاكر بيلا لاعب لوريان (74) كافيا لاخراج تولوز من المنافسة في وقت مبكر.

