كأس الرابطة الفرنسية: ثنائية سيلفا تضع سان جيرمان في نصف النهائي

لحق باريس سان جيرمان حامل اللقب بنانسي وموناكو وبوردو إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة في كرة القدم، بفوز على ضيفه متز 2-صفر، الأربعاء في الدور ربع النهائي.

وعلى ملعب بارك دي برانس في باريس، يدين فريق العاصمة بطل المسابقة بفوزه الى قائده قطب الدفاع الدولي البرازيلي تياغو سيلفا الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 27 و72.