سان جيرمان يبسط هيمنته على لقب الرابطة بتتويج سابع

على ملعب ليون، جاءت أهداف الباريسيين بفضل الألماني جوليان دراكسلر (4)، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (44) والأوروغواياني إدينسون كافاني من ثنائية (54 و90)، في حين بصم توماس ليمار على هدف فريق الإمارة الوحيد في هذا النهائي (27).

بهذا التتويج الجديد يعمّق سان جيرمان الهوّة مع أقرب ملاحقيه في أرشيف الفائزين بهذه المسابقة إلى 4 ألقاب كاملة، ويليه بـ 3 ألقاب ثلاثي، هو أولمبيك مرسيليا وبوردو وستراسبورغ.