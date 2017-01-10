كأس الرابطة الفرنسية: نانسي وموناكو يبلغان نصف النهائي

بلغ موناكو الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية بفضل الركلات الترجيحية (4-3) على حساب مضيفه سوشو.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين ليتم الاحتكام لركلات "الحظ" التي رجحت كفة فريق الإمارة.

وافتتح فانيفا أندرياتسيما النتيجة لسوشو (16) في حين أدرك جواو موتينيو التعادل للضيوف (83).

كما صعد نانسي للمربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية بعد فوزه على مضيفه نانت 2-صفر.

وتقدّم ماوريس جونيو دالي بهدف لنانسي في الدقيقة 31 ثم أضاف جوفري كوفو الهدف الثاني في الدقيقة 45.