في المباراة الأولى، سجل جيسي لينغارد هدفي مانشستر يونايتد حامل اللقب في مرمى سوانسي سيتي (2-صفر) ليقوده إلى فوز سهل بعكس الفوز المتأخر لآرسنال على نوريتش سيتي بعد التمديد، وعبور مان سيتي بفوزه بركلات الترجيح على ولفرهامبتون متصدر الدرجة الأولى.

وكعادته أراح مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو أبرز لاعبي الصف الأول وأبرزهم هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو (شارك منتصف الشوط الثاني) وصانع الألعاب الارميني هنريك مخيتاريان والحارس الاسباني دافيد دي خيا.

وكان مانشستر يونايتد الطرف الافضل في مواجهة فريق يواجه صعوبات كبيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز وسبق له الخسارة على الملعب ذاته أمام يونايتد برباعية نظيفة مطلع الموسم الحالي.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل بعد تمريرة أمامية من الإسباني اندير هيريرا باتجاه ماركوس راشفورد الذي مررها بالكعب ذكية باتجاه لينغارد لينفرد الأخير بالحارس ويسددها زاحفة في الزاوية البعيدة (21).

وأضاف لينغارد الهدف الثاني بكرة رأسية مستغلا تمريرة عرضية للظهير الأيمن الإيطالي ماتيو دارميان (59).

وتنتظر مانشستر يونايتد مباراة قمة في الدوري السبت المقبل ضد توتنهام على ملعب اولدترافورد.

وقاد الثنائي الجزائري اسلام سليماني ورياض محرز ليستر سيتي إلى الفوز على ليدز يونايتد 3-1 بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و88 بعد أن سبقهما زميلهما النيجيري كليتشي ايهيناتشو (30)، علما بأن ليدز افتتح التسجيل بواسطة بابلو هرنانديز (26).

وحقق بريستول سيتي من الثانية مفاجأة بتغلبه على كريستال بالاس من الممتازة 4-2، في حين فاز بورنموث على ميدلزبره 3-1.

مباراة تاريخية لنكيتياه

وبشق الأنفس تغلّب آرسنال بعد التمديد على ضيفه نوريتش سيتي من الدرجة الأولى 2-1. افتتح الضيوف التسجيل عبر جوش مورفي في الدقيقة 34 وجاء هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 85 من قبل المهاجم البديل إدوارد نكيتياه البالغ 18 عاماً، والذي سجّل هدف الفوز في الدقيقة 96 من رأسية في ظهوره الأول مع الفريق. يذكر أن نكيتياه بات أول لاعب مولود بعد تعيين أرسين فينغير مدرباً لآرسنال (منذ 18 عاماً) يسجّل هدفاً للنادي اللندني.

ركلات الترجيح تبتسم لسيتي

وعلى ملعب الاتحاد، احتاج مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدرجة الممتازة لركلات الجزاء الترجيحية لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة اللأولى 4-1.

وصمد ولفرهامبتون أمام أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز، سيما أن مانشستر سيتي أشرك ثنائي خط الهجوم المكون من الأرجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس أساسيين، طوال 120 دقيقة.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس التشيلي كلاوديو برافو فتصدى لمحاولتين من لاعبي ولفرهامبتون قبل أن يسدد اغويرو محاولته ليحسم الأمور نهائيا في صالح فريقه.

ويختتم هذا الدور الأربعاء، فيلتقي تشيلسي مع ايفرتون وتوتنهام مع جاره وست هام يونايتد.