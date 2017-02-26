ماذا قال مورينيو وإبرا بعد لقب الرابطة؟

وقال مورينيو بعد المباراة "إبراهيموفيتش قاد الفريق للفوز بالمباراة لأنه كان رائعاً، منافسنا كان أفضل منا لفترات طويلة، ولم يستحق الخسارة على مجمل الدقائق التسعين".

أضاف المدرب الذي بات الأول في تاريخ يونايتد يحرز لقباً في موسمه الأول، أن "إبراهيموفيتش صنع الفارق. هو منحنا الكأس".

بدوره أكد إبرا أن على فريقه الاستفادة من تتويج الأحد "لمواصلة اندفاعه. من بين الألقاب الخمسة التي كانت ممكنة في بداية الموسم لا يزال هناك ثلاثة"، في إشارة إلى الدوري الممتاز وكأس إنكلترا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتابع "لنحاول الفوز بالألقاب الثلاثة المتبقية وسنرى في نهاية الموسم عدد الألقاب التي سنتوج بها. الآن يجب أن أخلد إلى الراحة من أجل استعادة عافيتي لأني عانيت في نهاية المباراة".