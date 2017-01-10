كأس الرابطة الإنكليزية – مانشستر يونايتد ينتصر على هال سيتي

وواصل مانشستر يونايتد صحوته محققاً انتصاره التاسع توالياً في جميع البطولات، ليصبح البرتغالي جوزيه مورينيو على بعد خطوة واحدة من التأهل للنهائي.

وتناوب الإسباني خوان ماتا والبلجيكي مروان فيلايني على التسجيل في الدقائق (56 و87).

وينتظر مانشستر لقاء العودة أمام هال سيتي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، علماً أن طرف نصف النهائي الآخر سيجمع ساوثهامبتون مع ليفربول.