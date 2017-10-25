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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الرابطة الإنكليزية
Reuters

وست هام "يعاقب" توتنهام على تراخيه وتشيلسي يتخطى إيفرتون

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فرّط توتنهام ثالث ترتيب الـ"بريميرليغ" في تقدّمه بهدفين وخرج من الدور الرابع لكأس الرابطة الانكليزية، بخسارته أمام جاره اللندني وست هام يونايتد 2-3 الأربعاء، فيما حقق تشيلسي فوزا صعبا على إيفرتون 2-1.

واكتمل عقد ربع النهائي بتأهل معظم "الأقوياء" وهم أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي ووست هام وبورنموث وبريستول (الدرجة الثانية).

على ملعب ويمبلي العريق، افتتح الفرنسي موسى سيسوكو التسجيل لتوتنهام بعد تمريرة من الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (6)، ثم عزز الدولي ديلي ألي بهدف ثان إثر تمريرة من سون أيضاً (37).

لكنّ شباك فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي أجرى 7 تغييرات على التشكيلة الفائزة على ليفربول 4-1 في الدوري، اهتزت ثلاث مرات في ربع ساعة في الشوط الثاني، عن طريق الغاني أندري أيو (55 و60) والإيطالي أنجيلو أوغبونا (70).

من جانبه، تخطى تشيلسي بطل الدوري الموسم الماضي ضيفه إيفرتون 2-1 ليبلغ ربع النهائي.

على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، نجح تشيلسي رابع الدوري راهناً بافتتاح التسجيل عن طريق مدافعه الألماني أنطونيو روديغر بعد تمريرة من البلجيكي الشاب تشارلي موسوندا (26).

وخاض إيفرتون مباراته الأولى بعد إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان الإثنين على خلفية النتائج السيئة للفريق، وقاده مؤقتاً الاسكتلندي ديفيد انسوورث.

وسجل البرازيلي ويليان الهدف الثاني لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أجرى 9 تغييرات عن مباراته الأخيرة (90)، قبل أن يقلّص الشاب دومينيك كالفرت-ليوين الفارق (90).

توتنهام هوتسبير وست هام يونايتد تشيلسي
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