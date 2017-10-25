هودجسون يتحمل مسؤولية خروج بالاس من كأس الرابطة

تحمل روي هودجسون مدرب كريستال بالاس المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز مسؤولية هزيمة الفريق وخروجه من دور الستة عشر ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم على يد بريستول سيتي المنافس في دوري الدرجة الأولى.

وكان كريستال بالاس قد تقدم في مباراته مساء الثلاثاء أمام مضيفه بريستول سيتي، بهدف سجله باكاري ساكو في الدقيقة 21، لكن بريستول رد برباعية لينهي المباراة فائزاً 4-1 ويتأهل لدور الثمانية.

واعترف هودجسون بأن قراره بإراحة العديد من العناصر الأساسية بالفريق، جاء بنتائج سلبية وتسبب في الهزيمة الثقيلة أمام فريق دوري الدرجة الأولى.

وقال هودجسون "لقد جازفت، وأتحمل المسؤولية في ذلك. كنت أريد إراحة لاعبين والوقوف على مستويات لاعبين آخرين."

وأضاف في تصريحات نشرها كريستال بالاس بحسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر:"أشعر بخيبة أمل شديدة أمام الجماهير وإزاء الطريقة التي استسلمنا بها خلال المباراة."

