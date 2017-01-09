نصف نهائي مرتقب لكأس رابطة الأندية الإنكليزية

يخوض مانشستر يونايتد وليفربول الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة الثلاثاء والأربعاء، بحثاً عن المنافسة على حصد أول ألقاب الموسم الحالي، في ظل المنافسة المحمومة في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد.

ويسعى يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الفوز بلقب كأس الرابطة للمرة الاولى منذ عام 2010، بينما يبحث ليفربول عن تعزيز رقمه القياسي وإحرازها للمرة التاسعة، والأولى منذ 2012.

إلا أن على كل من الناديين تخطي حاجز نصف النهائي، إذ يستضيف يونايتد هال سيتي الثلاثاء في "أولد ترافورد" في الذهاب، قبل ان يخوضا مباراة الاياب الخميس 26 كانون الثاني/يناير.

أما ليفربول الذي كان كأس الرابطة 2012 آخر ألقابه في كل المسابقات، فيخوض مباراة الذهاب على ملعب خصمه ساوثمبتون الاربعاء، ويستضيف مباراة الاياب في "انفليد" الاربعاء 25 الحالي.

وتميل الترجيحات إلى بلوغ يونايتد وليفربول نهائياً "مثالياً" بين فريقين يعدان من الأبرز عالمياً، ويستعدان لمواجهة مرتقبة الأحد 15 كانون الثاني/يناير في "أولد ترافورد"، ضمن المرحلة 21 من الدوري الممتاز.

ويدخل مانشستر مباراة كأس الرابطة وهو يمر بفترة جيدة بعد بداية صعبة لموسمه الأول بقيادة مورينيو. وفاز "الشياطين الحمر" في ثماني مباريات توالياً في كل المسابقات، آخرها برباعية نظيفة على ريدينغ من الدرجة الاولى في الدور الثالث من كأس الاتحاد السبت.

وعلى رغم أهمية المواجهة المرتقبة في الدوري مع ليفربول نهاية الأسبوع، أكد مورينيو أنه سيخوض مباراة الأربعاء بتشكيلة أساسية.

وقال "صحيح أننا سنلعب ضد ليفربول في مباراة كبيرة بالنسبة إلينا، إلا أننا نريد التأهل الى النهائي (كأس الرابطة). بالتالي، سنخوض هذه المباراة ضد هال بكل ما نملكه، بكل قوتنا، لأننا ندرك بأنها مواجهة من مباراتين ولقاء الإياب خارج ملعبنا".

وأكد أن فريقه سيحاول تحقيق نتيجة في الذهاب، تمنحه "الأفضلية" في الإياب على ملعب هال سيتي في 26 كانون الثاني/يناير.

وأدخل مورينيو تغييرات على تشكيلة فريقه الاساسية في مباراة ريدينغ، إلا أنه أكد عودة الاساسيين في اللقاء مع هال سيتي.

هل يعود روني على مقاعد البدلاء؟

وكشف المدرب البرتغالي الذي سبق له إحراز كأس الرابطة ثلاث مرات مع تشيلسي، أنه سيشرك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا والإسباني أندير هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا في لقاء هال سيتي.

ويرجح أن يعود واين روني إلى مقاعد البدلاء بعدما شارك أساسياً في مباراة ريديغ وسجل الهدف الاول لفريقه، معادلا بذلك رقم "السير" بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ النادي (249 هدفا).

من جهته، يسعى هال سيتي إلى العودة من "اولدترافورد" بنتيجة تعزز حظوظه القليلة ببلوغ نهائي المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

وسيكون اللقاء الثاني لهال بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ماركو سيلفا الذي حقق بداية موفقة بالفوز السبت على سوانسي سيتي 2-صفر في الدور الثالث من كأس الاتحاد.

إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام يونايتد الذي لم يخسر أمام هال منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 (صفر-2) حين كانا معاً في دوري الدرجة الثانية (الأولى حاليا).

وفاز مانشستر في 20 مباراة من 29 ضد هال، وخسر خمس مباريات. وتعود المباراة الأولى بينهما الى 1905 في الدرجة الثانية.

كلوب يبحث عن لقب مع ليفربول

في المقابل، يدخل ليفربول نصف النهائي وهو يقدم أحد أفضل مواسمه منذ اعوام طويلة، ويحظى بفرصة جدية للمنافسة على لقب الدوري الذي أحرزه للمرة الاخيرة في 1990. ويحتل النادي حاليا المركز الثاني في الدوري، بفارق خمس نقاط عن تشلسي المتصدر.

ويرجح أن يخوض مدربه الألماني يورغن كلوب لقاء الأربعاء في ملعب ساوثمبتون وهو يفكر بالمواجهة المرتقبة في "أولدترافورد"، إلا أنه قد يحاذر المخاطرة مجدداً بالاعتماد على تشكيلة من اللاعبين الشباب في غياب الأساسيين، بعدما أدى ذلك إلى تعادله سلباً الأحد امام بلايموث أرغايل (درجة ثالثة) في مسابقة الكأس.

وكانت التشكيلة أمام بلايموث، الأصغر في تاريخ النادي. وبنتيجة التعادل، سيضطر الفريق لخوض مباراة اعادة على ملعب خصمه.

ولم يشأ كلوب الذي خسر فريقه نهائي مسابقة كأس الرابطة الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي، أن يكشف خططه لمباراة الاربعاء.

وقال الأحد "ثمة متسع من الوقت"، مضيفاً رداً على سؤال عن احتمال إشراكه أساسيين "ليست لدي أدنى فكرة، لكن على الأرجح نعم".

وتقام المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في 26 شباط/فبراير.