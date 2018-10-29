لامبارد وعودة بمذاق خاص إلى "ستامفورد بريدج"

واستلم لامبارد (40 عاماً) الإدارة الفنية لدربي كاونتي هذا الصيف في أول مهمة تدريبية له منذ اعتزاله اللعب عام 2017 بعد 21 عاماً إثر تجربة أخيرة في الولايات المتحدة الاميركية بألوان فريق نيويورك سيتي.

ودافع لامبارد عن ألوان تشيلسي في 484 مباراة، سجل خلالها 168 هدفاً. ويتضمن سجله مع فريق "الزرق" الفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز ثلاث مرات، وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2012.

وبعدما أطاح بمانشستر يونايتد، فريق مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، في الدور الثالث بفوزه عليه بركلات الترجيح، يطمح لامبارد إلى إضافة فريقه السابق هذه المرة إلى قائمة ضحاياه.

ولن تكون مهمة دربي كاونتي سهلة في مواجهة تشيلسي ومدربه الجديد الإيطالي ماوريتسيو ساري خصوصاً أنّ النادي اللندني، المتوج باللقب 5 مرات، يأمل في معانقة الكأس مجدداً بعد غيابه عن لقبها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويبرز الدربي اللندني بين وست هام يونايتد وتوتنهام على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنكليزية في إعادة لمواجهتهما قبل 10 أيام في الدوري على الملعب ذاته والتي حسمها رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بهدف وحيد سجله مواطنه إريك لاميلا في الدقيقة 44.

ويلعب الأربعاء أيضاً أرسنال وصيف بطل النسخة الأخيرة مع بلاكبول من الدرجة الثالثة، على أن يختتم ثمن النهائي الخميس بلقاء مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري مع فولهام في اختبار سهل للأول.

ويفتتح هذا الدور الثلاثاء بلقاءي بورنموث مع نوريتش سيتي، وبورتون ألبيون مع نوتنغهام فوريست، فيما تأجلت مباراة ليستر سيتي مع ضيفه ساوثمبتون بسبب وفاة مالك ورئيس مجلس إدارة الأول الملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في تحطم طائرته المروحية واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر عقب المباراة ضد وست هام في المرحلة العاشرة من الدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وهنا البرنامج:

الثلاثاء:

بورنموث - نوريتش سيتي (درجة ثانية)

بورتن البيون (درجة ثالثة) - نوتنغهام فوريست (درجة ثانية)

ليستر سيتي - ساوثمبتون تأجلت



الأربعاء:

أرسنال - بلاكبول (درجة ثالثة)

تشلسي - دربي كاونتي (درجة ثانية)

وست هام يونايتد - توتنهام هوتسبر

ميدلزبره (درجة ثانية) - كريستال بالاس



الخميس:

مانشستر سيتي - فولهام