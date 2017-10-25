كليمنت يطالب لاعبي سوانسي ببزل المزيد من الجهد

وهذه الهزيمة الرابعة لسوانسي في خمس مباريات في كل المسابقات.

وتراجع سوانسي للمركز 15 في الدوري بنفس رصيد ثلاثة فرق تليه في الترتيب لكنه يتقدم على منطقة الهبوط فقط بفارق الأهداف.

وظهر سوانسي بشكل مميز على أرضه في الدوري تحت قيادة كليمنت الموسم الماضي لكن الفريق الويلزي خسر خمس من ست مباريات على أرضه في الموسم الجاري.

وقال كليمنت "يجب أن نثق في أن بوسعنا تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء جيد. تحسن الأداء قليلاً لكن النتيجة لم تكن كذلك".

وأضاف "يجب أن نظهر مثابرة وإصراراً لاجتياز هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".

وسيعود سوانسي لمنافسات الدوري الممتاز باللعب أمام آرسنال يوم السبت المقبل.