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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الرابطة الإنكليزية
Reuters

كأس الرابطة – وست هام يفتقد جهود أنطونيو أمام توتنهام

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قال سلافن بيليتش مدرب وست هام يونايتد إن لاعبه ميكائيل أنطونيو سيغيب عن مواجهة توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم الأربعاء بسبب معاناته من إصابة في أحد ضلوعه.

وأصيب أنطونيو، الذي شارك في ثماني مباريات مع وست هام في الدوري هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً، في الشوط الأول من الخسارة 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت لكنه استكمل اللقاء.  
وقال بيليتش لموقع وست هام "ميكائيل أنطونيو سيغيب بكل تأكيد عن اللقاء".

وأضاف "إنه تعرض لكدمة في ضلعه خلال الشوط الأول أمام برايتون لكنه واصل اللعب. إنه شيء مؤلم جداً لذا هو سيغيب".

وسيعود المهاجم آندي كارول لتشكيلة وست هام بعد غيابه مباراة واحدة بسبب الإيقاف عقب طرده أمام بيرنلي ومن المنتظر أن يشارك الحارس البديل أدريان كأساسي.

وست هام يونايتد كأس رابطة الأندية الإنكليزية سلافن بيليتش
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