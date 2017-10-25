غورديولا ينتقد الكرة والاتحاد يرد

انتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي وزن الكرة التي استخدمت في المباراة التي انتهت بفوز السيتيزنز بركلات الترجيح 4-1 على ولفرهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم الثلاثاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال غوارديولا عقب انتهاء المباراة: "هذا غير مقبول. الكرة لم تكن مقبولة في بطولة من الطراز الرفيع".

وأضاف: "إنها خفيفة جداً. لا تكاد تزن شيئاً. ليست كرة جيدة. من المستحيل التسجيل بمثل هذه الكرة وأستطيع قول ذلك لأننا حققنا الفوز".

وتابع: "لا أحب الأعذار. كل اللاعبين قالوا لي: ما هذا'؟ أنا آسف لكأس الرابطة لكن هذه ليست كرة مناسبة لبطولة مهمة.. أعلم أنه موضوع تجاري متعلق بالمال لكنه أمر غير مقبول".

ونجح سيتي بالفوز بالمباراة بعدما تصدى حارسه كلاوديو برافو لركلتي ترجيح.

كلام غوارديولا استدعى رداً من الاتحاد الإنكليزي، الذي أكد أن الكرة تلبي المقاييس العالمية، لافتاً إلى أنه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع غوارديولا لمناقشة شكواه لتفادي حصول ذلك في المستقبل.

وأكد الاتحاد الإنكليزي في بيان رسمي أن وزن وحجم الكرة، هو تمام كالمستخدم في كل البطولات التي يشرف عليها الاتحاد، وهي خاضعة لكافة المعايير الفنية المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" كما أنها حاصلة على موافقته بناء على الاختبارات التي خضعت لها من قبل برنامج "الاتحاد الدولي لكرة القدم للجودة والاحتراف".

وأوضح البيان: أن ما قاله غوارديولا هو وجهة نظر قابل للمناقشة، وانها لم تؤدي إلى ردود فعل سلبية خلال المسابقة.

وأضاف "سنبحث مع السيد غوارديولا ومانشستر سيتي لمناقشة كل مخاوفهم المقبلة".