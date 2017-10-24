ثنائية لينغارد تضع مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة

وكعادته أراح مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو أبرز لاعبي الصف الأول وأبرزهم هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو (شارك منتصف الشوط الثاني) وصانع الألعاب الارميني هنريك مخيتاريان والحارس الاسباني دافيد دي خيا.

وكان مانشستر يونايتد الطرف الافضل في مواجهة فريق يواجه صعوبات كبيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز وسبق له الخسارة على الملعب ذاته أمام يونايتد برباعية نظيفة مطلع الموسم الحالي.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل بعد تمريرة أمامية من الإسباني اندير هيريرا باتجاه ماركوس راشفورد الذي مررها بالكعب ذكية باتجاه لينغارد لينفرد الأخير بالحارس ويسددها زاحفة في الزاوية البعيدة (21).

وأضاف لينغارد الهدف الثاني بكرة رأسية مستغلا تمريرة عرضية للظهير الأيمن الإيطالي ماتيو دارميان (59).

وتنتظر مانشستر يونايتد مباراة قمة في الدوري السبت المقبل ضد توتنهام على ملعب اولدترافورد.

وقاد الثنائي الجزائري اسلام سليماني ورياض محرز ليستر سيتي إلى الفوز على ليدز يونايتد 3-1 بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و88 بعد أن سبقهما زميلهما النيجيري كليتشي ايهيناتشو (30)، علما بأن ليدز افتتح التسجيل بواسطة بابلو هرنانديز (26).

وحقق بريستول سيتي من الثانية مفاجأة بتغلبه على كريستال بالاس من الممتازة 4-2، في حين فاز بورنموث على ميدلزبره 3-1.

وفرض نوريتش سيتي التعادل 1-1 على مضيفه ارسنال حيث يخوض الفريقان حاليا وقتا اضافيا، والأمر ينطبق على مانشستر سيتي الذي تعادل مع ضيفه ولفرهامبتون من الثانية سلبا في نهاية الوقت الأصلي.