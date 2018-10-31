الكبار في ربع نهائي كأس الرابطة

في الدور الرابع، فاز أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي (خسر أمام مانشستر سيتي صفر-3) على ضيفه بلاكبول من الدرجة الثانية 2-1 على استاد الإمارات.

وافتتح قائد منتخب سويسرا ومدافع يوفنتوس الإيطالي سابقاً ستيفان ليشتشتاينر التسجيل لأرسنال إثر تمريرة من الفرنسي ماتيو قندوزي (33).

وفي الشوط الثاني، عزز إميل سميث-راو تقدم صاحب الأرض بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة (50).

وتلقى أرسنال ضربة مؤلمة بخروج قندوزي بالصفراء الثانية (56)، فتمكن بلاكبول من تقليص الفارق عبر الأيرلندي بودي أوكونور من ضربة رأس إثر ركنية وكرة بينية من جوردان طومسون (66).

وتعادلت الصفوف بطرد مسجل هدف بلاكبول بالحمراء مباشرة (84)، لكن أرسنال لم يحسن استغلال الوضع الجديد في الدقائق الأخيرة لتبقى النتيجة على حالها.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تغلب تشيلسي بصعوبة كبيرة على دربي كاونتي من الدرجة الأولى الذي يتولى تدريبه قائده السابق فرانك لامبارد، 3-2.

وسجل فيكايو توموري (5 خطأ في مرمى فريقه) هدف تشيلسي، وجاك ماريوت (9) هدف دربي كاونتي بعد أن أنهى في الشباك هجمة معاكسة قادها زميله طوم هادلستون.

وتقدم تشيلسي مجدداً بالنيران الصديقة بعد أن سجل ريتشارد كيوغ خطأ في مرمى فريقه (21) قبل أن يعيد مارتن واغهورن الأمور إلى نقطة الصفر بإدراكه التعادل الثاني إثر تمريرة من مايسون ماونت (27).

وأنهى الإسباني سيسك فابريغاس الشوط الأول بهدف ثالث لتشيلسي مستفيداً من تمريرة الإيطالي دافيدي زاباكوستا (41).

وخسر وست هام يونايتد أمام توتنهام هوتسبر 1-3.

وتقدم توتنهام بهدفين نظيفين للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (16 و54) قبل أن يقلص الإسباني لوكاس بيريز الفارق (71).

لكن فرحة أصحاب الأرض بعودة الأمل لم تدم سوى أربع دقائق إذ تمكن الإسباني الآخر فرناندو لورينتي من تسجيل الهدف الثالث للضيوف (75).

وأقصى ميدلزبره (درجة أولى) ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله لويس وينغ (45+3).

وتختتم مباريات هذا الدور الخميس بلقاء البطل مانشستر سيتي مع فولهام، في حين تأجلت مباراة ليستر سيتي مع ساوثهامبتون بعد مصرع مالك النادي الأول في حادث تحطم مروحيته السبت الماضي.

قرعة ربع نهائي كأس الرابطة

1. أرسنال – توتنهام هوتسبير

2. تشيلسي – بورنموث

3. ميدلزبره - بيرتن ألبيون

4. الفائز من مباراة ساوثهامبتون أمام ليستر سيتي يواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وفولهام





