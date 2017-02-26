السلطان يهدي كأس الرابطة لمانشستر يونايتد

وسجل السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية ذهبية للشياطين 19-87، و جيسي لينغارد 38، بينما أحرز لساوثهامبتون الإيطالي مانولو غابياديني 45+1 و 48.

ولقب الرابطة هو الرابع للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما خسر ساوثهامبتون اللقب في المباراة النهائية للمرة الثانية بالنتيجة ذاتها، المرة الأولى كانت عام 1979 ضد نوتنغهام.

وهذا اللقب الأول ليونايتد في المسابقة منذ 2010 والخامس في تاريخه من أصل 10 مباريات نهائية (توج أعوام 1992 و2006 و2009 و2010 و2017 وخسر في 1983 و1991 و1994 و2003)،

ولا تزال الفرصة قائمة أمام يونايتد للخروج من موسمه الأول مع مورينيو وفي جعبته ثلاث كؤوس، إذ ما زال ينافس في مسابقتي الكأس المحلية حيث بلغ ربع النهائي (يواجه تشلسي في اذار/مارس) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يلتقي في ثمن النهائي روستوف الروسي.