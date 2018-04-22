كفيتوفا تؤهل تشيكيا إلى نهائي كأس الاتحاد

واحتاجت كفيتوفا المتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، إلى 58 دقيقة فقط لتخطي عقبة كيربر 6-2 و6-2، وتمنح بلادها الفوز الثالث المطلوب لحسم المواجهة بين المنتخبين.

وكانت الجمهورية التشيكية قد تقدمت السبت بنتيجة 2-صفر، إلا أن الألمانية جوليا غورغيس تمكنت من تقليص الفارق إلى 1-2 بفوزها على التشيكية المصنفة أولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا 6-4 و6-2.

وقالت كفيتوفا بعد حسم التأهل إلى النهائي "ارتحت بشكل كبير. كنت متوترة بعض الشيء قبل المباراة".

أضافت "كنا في موقع جيد منذ الأمس، وأعتقد أن جوليا قدمت مباراة جيدة جداً كنت أعرف أننا لا نزال نحتاج إلى نقطة من المباراتين الأخيرتين وقمت بأفضل ما لدي".

وتلتقي الجمهورية التشيكية في النهائي المنتخب الفائز من المواجهة بين فرنسا والولايات المتحدة حاملة اللقب، والتي تتقدم فيها الأخيرة بنتيجة 2-1.

ومنحت سلون ستيفنز المتوجة العام الماضي بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز، الأفضلية لبلادها الأحد بفوزها بسهولة على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 20 عالمياً بنتيجة 6-2 و6-صفر.

وكانت ملادينوفيتش قد تمكنت السبت من معادلة النتيجة لصالح بلادها، بعد فوزها على كوكو فاندفيغه 1-6، 6-3 و6-2، في مقابل فوز ستيفنز على بولين بارمانتييه 7-6 (7-3) و7-5.

وتلتقي بارمانتييه وفاندفيغه في وقت لاحق الأحد. وفي حال حققت الفرنسية المصنفة 122 عالمياً مفاجأة بالفوز على منافستها الأميركية، سيكون حسم المواجهة بين المنتخبين في مباراة الزوجي التي ستجمع الفرنسيتين ملادينوفيتش وأماندين هيس، ضد الأميركيتين ماديسون كيز وبيثاني-ماتيك ساندس.

