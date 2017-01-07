هدف تاريخي لروني في شباك ريدينغ

سطّر واين روني مهاجم مانشستر يونايتد اسمه بأحرف من نور في سجلات تاريخ الشياطين الحمر بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في شباك ريدينغ، محرزاً بذلك الهدف رقم 249 خلال مسيرته مع يونايتد فعادل بذلك رقم الهداف التاريخي للفريق المسجل باسم نجم إنكلترا السابق السير بوبي تشارلتون.

وكان تشارلتون قد أحرز أهدافه الـ249 خلال 758 مباراة خاضها مع الفريق، بينما عادل روني هذا الرقم خلال المباراة رقم 542 له مع يونايتد.

ويأتي الإسكتلندي دينيس لو في المركز الثالث على لائحة أكثر لاعبي مانشستر يونايتد تسجيلاً للأهداف برصيد 237 هدفاً أحرزها في 404 مباراة.

وسبق لروني أن حطم في تشرين الأول/اكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 43 هدفا وكان مسجلاً باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها إلى 53 هدفاً في 119 مباراة.

ويعود الهدف الأول لروني بقميص يونايتد إلى مباراته الأولى مع الفريق في 28 أيلول/سبتمبر 2004 ضد فنربغشه التركي (6-2) في مسابقة دوري ابطال أوروبا حين سجل ثلاثية ومرر كرة حاسمة أيضاً، محققا بداية مثالية تحت إشراف المدرب السابق السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون. وأصبح حينها أصغر لاعب يسجل ثلاثية في المسابقة القارية (18 عاماً و335 يوماً).

وبدأ روني مشواره الكروي مع إيفرتون الذي دافع عن ألوانه من 2002 حتى 2004 وخاض معه 77 مباراة سجل فيها 17 هدفاً، قبل الانتقال إلى يونايتد مقابل 25,6 مليون جنيه إسترليني، في أغلى صفقة حينها للاعب لم يتجاوز العشرين من عمره (كان في الثامنة عشرة).

وتوج روني بالكثير من الألقاب بعد انتقاله إلى "أولدترافورد"، حيث أحرز الدوري الممتاز 5 مرات (آخرها عام 2013)، وكأس الرابطة مرتين (آخرها في 2013)، والكأس المحلية العام الماضي، ودوري أبطال اوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008.