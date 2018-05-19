كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد السبت انطلاقاً من الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة حصرياً على beIN SPORTS HD1

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تقديم المباراة



يبحث تشيلسي عن انقاذ موسمه باحراز لقب كأس الاتحاد الإنكليزي، السبت في ملعب ويمبلي على حساب مانشستر يونايتد وصيف الدوري وحامل لقب الكأس 12 مرة.

عجز المدرب الايطالي انطونيو كونتي عن قيادة سفينة الفريق الأزرق إلى دوري أبطال أوروبا، فأنهى موسمه في البريمير ليغ خامساً، فيما حل يونايتد ثانياً وتأهل إلى دوري الأبطال.

قبل 12 شهراً، خاض تشيلسي نهائي الكأس بعد تتويجه بلقب البريميرليغ، في موسم أول رائع لكونتي. لكنه ترك ويمبلي بيدين فارغتين، بعد خسارته أمام جاره اللندني أرسنال 1-2.

من جهته، يبحث يونايتد عن احراز لقبه الثالث عشر ومعادلة الرقم القياسي لأرسنال.

وأحرز الشياطين الحمر لقبهم الأول في 1909 والأخير قبل سنتين على حساب كريستال بالاس.

وستكون المواجهة إعادة لنهائي 2007 حين توج تشيلسي باللقب بفوزه 1-صفر، بهدف متأخر من نجم هجومه السابق ديدييه دروغبا، وباشراف مدربه السابق البرتغالي مورينيو الذي يشرف على يونايتد حالياً، كما أحرز يونايتد مع نجمه الفرنسي إريك كانتونا لقب 1994 بفوز ساحق على تشيلسي 4-صفر.

ويخوض تشيلسي النهائي الثالث عشر في المسابقة ويونايتد للمرة العشرين، وتبادلا الفوز هذا الموسم في الدوري، تشيلسي ذهاباً على أرضه بهدف موراتا، ويونايتد إياباً 2-1 بهدفي مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو وجيسي لينغارد.

وفي طريقه إلى النهائي، تخطى تشيلسي نوريتش ونيوكاسل وهال سيتي وليستر سيتي وساوثهامبتون، فيما أقصى يونايتد دربي ويوفيل وهادرسفيلد وبرايتون وتوتنهام.