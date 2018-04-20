كأس انكلترا: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في تغطية مباشرة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

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تقديم المباراة

سيكون ملعب ويمبلي مسرحاً لمواجهة حامية الوطيس بين توتنهام ومانشستر يونايتد في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم السبت.

ويدرك الفريقان بأن الفائز في هذه المواجهة سيحتفظ بأمل عدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم، أما الخاسر فيودع من دون أي لقب.

ولم يتمكن الفريقان من مقارعة مانشستر سيتي الذي توج بطلاً الأسبوع الماضي وغرد خارج السرب منذ أيلول/سبتمبر الماضي في الدوري المحلي، كما خرجا من الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا على يد إشبيلية بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، ويوفنتوس بالنسبة إلى توتنهام.

وعزز رجال المدرب جوزيه مورينيو قبضتهم على المركز الثاني بعودتهم بنقاط المباراة الثلاث ضد بورنموث منتصف الأسبوع الحالي ليضمنوا بنسبة كبيرة مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وستكون الانظار مسلطة مرة جديدة على لاعب وسط مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا الذي استبعده مدربه عن التشكيلة الأساسية أكثر من مرة في الآونة الأخيرة وعندما أشركه أساسياً لم يكمل الدقائق التسعين.

وتألق بوغبا في المباراة ضد مانشستر سيتي وسجل هدفين ليقود فريقه إلى الفوز 3-2، وقدم عرضا جيدا ضد بورنموث في منتصف الموسم واختير أفضل لاعب في المباراة.

وكان مورينيو أحرز كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد العام الماضي وأضاف إليها الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ولا شك بأن إمكانية التتويج بكأس انكلترا سيعوض بعض الشيء عدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري المحلي.

ويملك مانشستر يونايتد سجلاً رائعاً في مسابقة الكأس إذ توج باللقب 12 مرة بفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي الموجود بحوزة أرسنال. في المقابل، يحتل توتنهام المركز الثالث من حيث عدد الألقاب مع 8 ألقاب، لكن تتويجه الأخير في هذه المسابقة يعود إلى عام 1991، كما أن آخر لقب أحرزه في مختلف المسابقات كان في كأس الرابطة عام 2008.

والتقى الفريقان ذهاباً وإياباً في الدوري، ففاز مانشستر يونايتد على ملعبه 1-صفر، وثأر توتنهام في أرضه 2-صفر.