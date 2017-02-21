كأس انكلترا: فطيرة حارس ساتون يصعب ابتلاعها

وتصدرت الصورة التي التقطت في الدقائق الأخيرة من مواجهة ثمن النهائي الإثنين، الصفحات الرياضية لوسائل الإعلام البريطانية الثلاثاء.

وبدا شو (46 عاماً)، صاحب الوزن الزائد والزميل السابق للهداف الدولي آلن شيرر مع ناشئي ساوثمبتون، يتمتع بتذوق الفطيرة.

إلا أنّ ذلك قد يرتب على شو عواقب قانونية، ونظراً لسمعة الحارس السمين ومشوار فريقه في مسابقة الكأس، حددت إحدى الشركات رهاناً على إمكان تناول الحارس الطعام خلال المباراة.

وتبين أنّ الحارس كان على علم بالرهان الذي وضعته "سان بيتس"، وهي شركة تابعة لصحيفة "ذي صن"، إحدى الرعاة السابقين لنادي الدرجة الخامسة الواقع جنوب لندن.

لكن مدرب ساتون وصديقه بول دوسويل قال لشبكة "سكاي سبورتس"، إن شو ترك النادي بمفعول فوري: "يصعب علي القول إنّه رحل... لقد ارتكب خطأ في التقدير وهو خطأ مكلف من جانبه، لقد كان يبكي خلال حديثنا على الهاتف".

وأعلن مدير التحقيقات للجنة المراهنات البريطانية ريتشارد واتسون الثلاثاء أنّ "نزاهة الرياضة ليست مزحة، ولقد فتحنا تحقيقاً لمعرفة ما حدث"، موضحاً أنّ اللجنة تدرس إمكانية حدوث "مخالفات في سوق المراهنات".

كما فتح الاتحاد الإنكليزي للعبة تحقيقاً لمعرفة "ما إذا كانت (خطوة شو) انتهكت لوائح المراهنات".

من جهتها، أعلنت شركة المراهنات عبر موقع تويتر أنها دفعت "مبلغاً من 5 أصفار" لأحد المراهنين الفائزين.

وأقر الحارس السمين لصحيفة "دايلي مايل" معرفته أنّ أصدقاء له سيراهنون على ظهوره خلال المباراة وهو يأكل "الفطيرة".

وأوضح: "قلت لنفسي أني سأقوم بمزحة لأجلهم، ولقد فعلت ذلك، كل البدلاء كانوا قد دخلوا، وكنا متأخرين في النتيجة صفر-2 (قبل 7 دقائق على انتهاء الوقت)، كانت لقطة بمناسبة هذه المباراة".

ولم يقدر رئيس النادي بروس اليوت ما قام به الحارس وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، "لقد عاد إلى الصحف، والشهرة أعمته، لكننا سنعيده إلى أرض الواقع بسرعة".