كأس الاتحاد الإنكليزي: مان يونايتد يقسو على ريدينغ وأرسنال يعبر بصعوبة

عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف الافتتاح على ريدينغ (درجة أولى) في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 4-صفر اليوم السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاماً) رصيده إلى 249 هدفًا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.

أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" منذ أن انتقل إليهم عام 2004 من إيفرتون.

وسبق لروني أن حطم في تشرين الأول/أكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 49 هدفاً وكان مسجلاً باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها إلى 53 هدفاً في 119 مباراة.

كما نجح الفرنسي أنطوني مارسيال في إضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي داخل المنقطة ليسدد بعيداً عن متناول الحبسي (15).

وفي الشوط الثاني أضاف الشياطين الحمر هدفين سجلهما ماركوس راشفورد اثر انفراد بالحبسي (75) ثم هو نفسه مستغلاً خطأ فادحا للأخير (79).

وأراح مدرب مانشستر يونايتد خلال هذه المباراة مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط بول بوغبا وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان بالإضافة إلى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.

وقال روني بعد المباراة: "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أقوم بذلك في ناد ضخم مثل مانشستر يونايتد".

وتابع: "أنا فخور جداً للدفاع عن ألوان هذا النادي، أنا أعادل لاعباً مثل السير بوبي تشارلتون في عدد الأهداف ".

وأوضح "دائماً ما تريد أن تحقق الأرقام القياسية أمام جمهورك والآن لدينا مباراتان متتاليتان على ملعبنا وآمل أن أحطم الرقم القياسي في إحداهما".

وتوج روني بالكثير من الألقاب بعد انتقاله إلى "أولدترافورد"، حيث أحرز الدوري الممتاز 5 مرات (آخرها عام 2013) ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2008 وغيرها من الألقاب.

فوز صعب للمدفعجية

وحقق أرسنال فوزاً في غاية الصعوبة على بريستون نورث اند من الدرجة الأولى 2-1.



تقدّم كالوم روبنسون (7)، قبل أن يرد الفريق اللندني بثنائية في مطلع الشوط الثاني بواسطة الويلزي آرون رامسي (46) وفي الدقيقة قبل الأخيرة بواسطة الفرنسي أوليفييه جيرو.

وودّع إيفرتون البطولة عند الحاجز الأول بسقوطه على ملعبه أمام ليستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي 1-2، تقدم أصحاب الأرض بواسطة البلجيكي روميلو لوكاكو (63)، ورد ليستر بواسطة مهاجمه النيجيري أحمد موسى (66 و71).

وحذا حذوه وست بروميتش من الدرجة الممتازة بخسارته أمام دربي كاونتي من الأولى 1-2 وكذلك فعل ستوك بخسارته أمام ولفرهامبتون من الأولى صفر-2.

وحقق ميلوول مفاجأة من العيار الثقيل بإزاحته بورنموث بثلاثية نظيفة.

وفي ما يأتي مباريات فرق الدوري الممتاز:

هال سيتي - سوانسي سيتي 2-صفر

سندرلاند - برنلي صفر-صفر

واتفورد - بارتون البيون 2-صفر

بولتون - كريستال بالاس صفر-صفر

نوريتش سيتي - ساوثمبتون 2-2

بريستون نورث أند - أرسنال تلعب لاحقاً