كأس الاتحاد الإنكليزي: آرسنال يكتسح ساوثمبتون

ولم يجد آرسنال صعوبة في تخطي ساوثمبتون بخماسية نظيفة وكان نصيب لاعب ساوثمبتون السابق ثيو والكوت منها ثلاثية.

وأجرى مدرب ساوثمبتون الفرنسي كلود بويل عشرة تبديلات على التشكيلة التي هزمت ليفربول الأربعاء الماضي في طريقها لبلوغ نهائي كأس الرابطة وزج بلاعبين شبان يفتقدون إلى الخبرة.

في المقابل، أراح مدرب آرسنال الفرنسي آرسين فينغر نجميه صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل والجناح التشيلي ألكسيس سانشيز (شارك في الدقائق العشرين الاخيرة).

وحسم آرسنال النتيجة في شوط المباراة الأول بتقدمه بثلاثة اهداف نظيفة سجلها العائد إلى الملاعب بعد فترة طويلة داني ويلبيك (15 و22) قبل أن يضيف والكوت الثالث (35).

ثم أضاف والكوت هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 69 واختتم اللاعب نفسه مهرجان الأهداف قبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بخمس دقائق.