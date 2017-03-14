كأس إنكلترا - روخو يواجه احتمال الإيقاف بعد دوسه على هازارد

يواجه الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي عقوبة الإيقاف لما بدا أنّها عملية دوس على البلجيكي ادين هازارد لاعب تشيلسي خلال مباراة الفريقين في ربع النهائي مسابقة كأس إنكلترا الاثنين، والتي فاز فيها تشيلسي 1-صفر.



وأظهرت لقطات المباراة أن روخو الذي خاض مواجهة عنيفة مع الإسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي، داس على صدر هازارد في نهاية الشوط الثاني الذي خاضه فريقه بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد زميله الإسباني اندير هيريرا في الدقيقة 35.