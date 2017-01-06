سيتي في الدور الرابع بعد استعراضه أمام وست هام

وخرج مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا منتصراً من اختباره الأول في مسابقة الكأس.

وحسم سيتي اللقاء في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدماً بثلاثية، بدأها بركلة جزاء نفذها الإيفواري يايا توريه بعد خطأ انتزعه الأرجنتيني زاباليتا من المدافع الإيطالي أنجيلو أوغبونا (33).

ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 41 بهدية من المدافع النروجي هافارد نوردفيت الذي حوّل الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ عندما حاول اعتراضها قبل أن تصل إلى رحيم ستيرلينغ إثر عرضية من الفرنسي باكاري سانيا.

وعقد الإسباني دافيد سيلفا مهمة الفريق اللندني بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 43 بعد أن وصلته الكرة من ستيرلينغ.

وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها سيتي ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول بقيادة غوارديولا.

وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، فأضاف الهدف الرابع بعد تمريرة من ستيرلينغ إلى توريه، فسددها لاعب الوسط الإيفواري لتجد في طريقها الأرجنتيني أغويرو الذي حولها من مسافة قريبة في الشباك (50).

واختتم المدافع ستونز المهرجان التهديفي في الدقيقة 84 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية للضيوف من الجهة اليسرى.