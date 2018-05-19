تشيلسي يتوج بكأس الاتحاد الإنكليزي على حساب مانشستر يونايتد

وسجل الهدف الوحيد النجم البلجيكي إيدين هازرد من ركلة جزاء في الدقيقة 22، مانحاً اللقب للبلوز والمخرج الجيد للمدرب كونتي بعد موسم خرج فيه خالي الوفاض، إلا من هذه الكأس بطبيعة الحال.

- نهاية المباراة بفوز تشيلسي وإنقاذ موسمه.

- د 72 كورتوا ينقذ كرة خطيرة لراشفورد.

- د 70 ماركوس ألونسو من وضعية الانفراد يسدد، لكن دي خيا ينقذ الموقف.

- د 63 الكرة تدخل مرمى كورتوا لكن الحكم المساعد يعلن عن تسلل سانشيز مهاجم يونايتد.

- بداية الشوط الثاني، يونايتد يبحث عن التعديل لكنه يصطدم بدفاع صاح وحارس يقظ.

تألق: لا بد أن أنطونيو كونتي سعيد بعد نهائي الشوط الاول بأداء فريقه المتماسك عموماً، لا سيما بمستوى الفرنسي أوليفييه جيرو الذي شكلت تحركاته وتمريراته خطورة ملحوظة سهلت مهام هازار وباكايوكو، كما ظهر "عدائياً" في تدخلاته واستخلاص الكرة الأمر الذي وضع ضغطاً على لاعبي يونايتد.

د45- نهاية الشوط الاول بين الفريقين بتقدم تشلسي بهدف نظيف، بعد أداء لم يرتقي لمستوى النهائي إلا أن لاعبي كونتي استحقوا التقدم بهدف نظراً لأفضلية فنية في صناعة الفرص والاستحواذ.

د22- تشلسي 1- 0 مانشستر يونايتد | ادين هازار ينبري لركلة الجزاء بسهولة وثقة واضعاً الكرة أرضية زاحفة على يسار الحارس دي خيا الذي ارتمى يمينا.

د21- ركلة جزاء لصالح تشلسي بعد تعرض ادين هازار لعرقلة واضحة داخل المنطقة إثر تدخل فيل جونز على اللاعب البلجيكي وعرقلته من الخلف.

د10- محاولات خجولة من الطرفين خلال أول عشر دقائق دون تسجيل أي خطورة حقيقة على أي من الحارسين كورتوا أو دي خيا.

معلومة- هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائي، إذ سبق أن تواجها في نهائي كأس الاتحاد مرتين، عام 2007 فاز تشلسي 1-0، فيما فاز يونايتد 4-0 عام 1994.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

تشكيلة فريق تشلسي