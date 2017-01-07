الـ"يونايتد" يتجاوز عقبة ريدينغ برباعية نظيفة

عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف الافتتاح على ريدينغ (درجة أولى) في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 4-صفر اليوم السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاماً) رصيده إلى 249 هدفًا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.

أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" منذ أن انتقل إليهم عام 2004 من إيفرتون.

وسبق لروني أن حطم في تشرين الأول/أكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 49 هدفاً وكان مسجلاً باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها إلى 53 هدفاً في 119 مباراة.

كما نجح الفرنسي أنطوني مارسيال في إضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي داخل المنقطة ليسدد بعيداً عن متناول الحبسي (15).

وفي الشوط الثاني أضاف الشياطين الحمر هدفين سجلهما ماركوس راشفورد اثر انفراد بالحبسي (75) ثم هو نفسه مستغلاً خطأ فادحا للأخير (79).

يذكر أن مدرب مانشستر يونايتد أراح خلال هذه المباراة مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط بول بوغبا وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان بالإضافة إلى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.