أرسنال يتجاوز ساتون يونايتد ويصعد إلى ربع النهائي

ودخل أرسنال، إلى مواجهته الأولى على الإطلاق مع جاره اللندني ساتون الذي يصل إلى هذا الدور من المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، بمعنويات مهزوزة تماماً بعد الخسارة المذلة التي مني بها الأربعاء على أرض بايرن ميونيخ الألماني (1-5) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض أرسنال اللقاء بتشكيلة من البدلاء، وسط غياب التشيلي أليكسيس سانشيس الذي دخل في ربع الساعة الأخير، والألماني مسعود اوزيل.

وأنهى فريق فينغر الشوط الأول متقدماً بهدف الإسباني لوكاس بيريز في الدقيقة 26.

وفي بداية الشوط الثاني أضاف والكوت بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد تمريرة من النيجيري أيوبي.

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية رغم دخول سانشيس في ربع الساعة الأخير ومن قبله أوكسلايد تشامبرلاين الذي لعب منذ بداية الشوط الثاني بدلاً من المصري محمد النني المصاب.