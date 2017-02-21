ليستر يشكو "إساءات" مشجعي ميلوول للاتحاد الإنجليزي

واجتاح مشجعو ميلوول أرض الملعب عقب الفوز 1-صفر على ليستر حامل لقب الدوري الممتاز واضطرت قوات من الشرطة التدخل لإبعاد مجموعة من المشجعين عن جماهير ليستر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن متحدث لليستر سيتي قوله إنه في الوقت الذي يوجه في التهنئة لميلوول على الانتصار فإن سلوك المشجعين لم يكن مقبولا.

وقال المتحدث "بعد تلقي مجموعة كبيرة من الشكاوي المتعلقة بالإساءات والاستفزازات للاعبينا وأفراد فريقنا وجماهيرنا.. قررنا أن نتقدم بشكوى للاتحاد الإنجليزي."

وعبر ميلوول عن إحباطه من عدم تطرّق ليستر لهذا الأمر في نفس يوم المباراة.

وقال متحدث باسم ميلوول "تم إبلاغنا بهذه الادعاءات ونحن محبطون أن ليستر لم يتحدث عن هذه الأمور في نفس يوم المباراة كما هو معتاد في مثل هذه الحوادث."