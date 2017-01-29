كأس الاتحاد الإنكليزي - ميلوول يهزم واتفورد ويبلغ دور الـ 16

وسجل ستيف موريسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

وهي ثاني أبرز نتيجة في الدور الرابع بعد أن أخرج وولفرهامبتون مضيفه ليفربول بفوزه عليه 2-1 السبت.

في المقابل، تأهلت الفرق الكبرى السبت إلى ثمن النهائي، إذ فاز تشيلسي على برنتفورد 4-صفر، ومانشستر سيتي على كريستال بالاس 3-صفر، وأرسنال على ساوثهامبتون 5-صفر، وتوتنهام بصعوبة على وايكومب 4-3.

ويلعب في وقت لاحق الأحد فولهام مع هال سيتي، مانشستر يونايتد مع ويغان، وساتون مع ليدز يونايتد.