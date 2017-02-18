كأس الاتحاد الإنكليزي: لينكولن المغمور يصدم بيرنلي ويدخل التاريخ!

وسجل شون راغيت هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة اثر ركلة ركنية.

وبات لينكولن أول فريق من خارج الدرجات الأربع الاولى في إنكلترا يبلغ الدور ربع النهائي منذ أن نجح في ذلك كوينز بارك رينجرز عام 1914.

كما بات لينكولن ثامن فريق من خارج الدرجات الأربع يتغلب على فريق من الدرجة الأولى سابقاً أو الممتازة حالياً منذ الحرب العالمية الثانية، والثاني فقط يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1989.

مباراة معادة لسيتي

في المقابل، أجبر هادرسفيلد تاون من الثانية مانشستر سيتي من الممتازة والمدجج بالنجوم على خوض مباراة معادة بعد أن انتزع منه التعادل السلبي.

وأشرك مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا تشكيلة تضمنت اسم هدافه الارجنتيني سيرخيو اغويرو لكن فريقه وجد صعوبة في اختراق الدفاع المنظم لأصحاب الأرض.

وتنتظر السيتيزنس مباراة قوية الأسبوع المقبل ضد موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ليستر يخرج

واستمرت النتائج المخيبة لليستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي إذ ودع المسابقة بخسارته أمام مضيفه ميلوول من الدرجة الثانية صفر-1 بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة وحمل توقيع شون كامينغ.

وجاء فوز ميلوول رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 لطرد لاعبه جاك كوبر.

ويلتقي مانشستر يونايتد حامل اللقب مع مضيفه بلاكبيرن غدا الأحد الذي يشهد مباراة فولهام وتوتنهام أيضاً، في حين يختتم هذا الدور بلقاء ساتون مع ارسنال مساء الاثنين.

