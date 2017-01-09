كأس الاتحاد الإنكليزي - قرعة سهلة لمانشستر يونايتد وتشيلسي

أما توتنهام ثالث ترتيب الدوري، فيستضيف على أرضه ويكومب وندررز من الدرجة الثالثة.



إلى ذلك، ينتظر مانشستر سيتي رابع ترتيب الدوري، نتيجة المباراة المعادة من الدور الثالث بين بولتون ووندررز وكريستال بالاس، بينما يترقب أرسنال نتيجة المباراة المعادة بين ساوثهامبتون ونوريتش سيتي.



وهذا برنامج مباريات الدور الرابع:



دربي كاونتي - ليستر سيتي

أوكسفورد - برمنغهام أو نيوكاسل

ساتون أو ويمبلدون- كمبريدج أو ليدز يونايتد

ليفربول أو بلايموث- ولفرهامبتون

إيبسويتش أو لينكولن -برايتون

ميلوول - واتفورد

روتشدايل - هادرسفيلد

بيرنلي أو سندرلاند- فليتوود أو بريستول سيتي

بلاكبيرن - بلاكبول أو بارنسلي

فولهام - هال سيتي

ميدلزبره - اكرينغتون ستانلي