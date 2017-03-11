كأس الاتحاد الإنكليزي: غوارديولا سعيد بالتأهل لربع النهائي

وشق مانشستر سيتي طريقه إلى المربع الذهبي للبطولة بفوزه 2-0 على مضيفه ميدلسبروه السبت في دور الثمانية للبطولة.

وقال غوارديولا: "نشعر بالسعادة الطاغية لتأهلنا إلى المربع الذهبي.. خضنا معظم مبارياتنا في البطولة خارج ملعبنا وواجهنا ثلاثة فرق من دوري الدرجة الممتازة وأحد أفضل فرق الدرجة الأولى. ولهذا، كان التأهل للمربع الذهبي مكافأة ضخمة للفريق".

وأوضح غوارديولا: "عندما تهاجم جيداً، تدافع جيداً. دافعنا من مسافة 40 متراً أمام مرمى المنافس. كنا نريد اللعب بهذه الطريقة. أرى دائماً أنه طالما كانت الكرة بعيداً عن مرمانا، نكون في أمان".

وأضاف: "هذا التأهل جيد للفريق ولثقة اللاعبين. قدم كلاوديو برافو (حارس مرمى الفريق) عرضاً جيداً آخر وتصدى لثلاث أو أربع كرات. ولهذا، حافظنا على نظافة شباكنا. إنه أمر جيد بالنسبة لنا".