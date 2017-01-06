كأس الاتحاد الإنكليزي: روني يشارك أساسياً أمام ريدينغ

وخاض روني (31 عاماً) آخر مباراة قبل ثلاثة أسابيع حيث غاب عن مباريات فترة الأعياد بسبب مشكلة عضلية.

ويبتعد روني بهدف واحد عن معادلة رقم بوبي تشارلتون الذي سجل 249 هدفاً مع النادي، وقال جوزيه مورينيو مدرب الفريق إنه (روني) سيبدأ مباراة الغد في أولد ترافورد مع سيرجيو روميرو حارس المرمى البديل نحو سعي الفريق لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي.