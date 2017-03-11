كأس الاتحاد الإنكليزي: أرسنال يكفر عن هزيمته أوروبياً بتأهل في الكأس

عانى أرسنال في الشوط الأول أمام لينكولن سيتي قبل أن يفرض سيطرته في الشوط الثاني ويحسم المباراة بخمسة أهداف نظيفة عبر ثيو والكوت (45+1) والفرنسي أوليفييه جيرو (53) ولوك ووترفول (58 خطأ في مرمى فريقه) والتشيلي أليكسيس سانشيز (73) والويلزي آرون رامسي (75).

وخاض أرسنال المباراة تحت ضغط خروجه المهين من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارتين بنتيجة واحدة 1-5 أمام بايرن ميونيخ الالماني.

ويواجه مدرب أرسنال الفرنسي آرسين فينغر أيضًا ضغوطاً هائلة إذ بات مصيره مع الفريق اللندني الذي ينتهي عقده معه في حزيران/يونيو المقبل، غير مضمون بعد أكثر من عشرين عامًا في منصبه، وتحديداً منذ 1996.

ودفع فينغر بلاعبيه الأساسيين باستثناء لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل الذي بقي على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به في الدقيقة 27 بدلاً من أليكس أوكسلايد تشامبرلاين بسبب الإصابة.

صمد لينكولن حتى نهاية الشوط الأول وحرم أرسنال من السيطرة تماماً على منطقة الوسط وبناء الهجمات من الخلف، فحد كثيراً من خطورته وفرصه على المرمى.

وكانت الفرص الجدية لأرسنال على مرمى منافسه معدودة ومنها كرة لقوية لوالكوت أبعدها الحارس بول فارمن قبل أن تستقر في الزاوية اليسرى (14)، وأخرى لأوزيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لكن فارمن إنقض عليها أيضاً وحولها إلى ركنية.

وتنفس لاعبو أرسنال بعد دقيقة واحدة إثر كرة وصلت إلى والكوت بعد عدة تبادلات فسددها من داخل المنطقة اصطدمت بقدم أحد المدافعين واستقرت في الزاوية اليسرى للحارس.

كانت الأمور أسهل على أرسنال في الشوط الثاني، فسجل هدفاً ثانياً عبر جيرو الذي تلقى كرة من الإسباني هكتور بيليرين فسددها بيمناه من داخل المنطقة إلى الزاوية اليسرى.

وأضاف لوك واترفول الهدف الثالث لأرسنال خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، وسانشيز الرابع من كرة من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى للمرمى (73)، وآرون رامسي الخامس بعد دقيقتين بكرة من زاوية ضيقة في وسط المرمى.