كأس إنكلترا: ليستر سيتي ينتزع بطاقة العبور

وسجل الويلزي اندي كينغ (46) والنيجيري ويلفريد نديدي (94) وديماراي غراي (114) اهداف ليستر سيتي، والغيني عبد الرزاق كامارا (61) هدف دربي كاونتي.

وكان دربي كاونتي فرض التعادل على ضيفه ليستر سيتي بطل الدوري الممتاز مباراة اعادة بعد تعادله معه 2-2 في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، علما بانه كان في طريقه الى اخراجه اذ تقدم حتى الدقيقة 87 قبل ان يدرك فيها الجامايكي ويس مورغان التعادل.

واكتمل عقد الدور ثمن النهائي بتأهل ليستر سيتي الذي سيلاقي ميلوول من الدرجة الثانية.

وهنا برنامج الدور ثمن النهائي المقرر في الفترة بين 17 و20 فبراير الحالي:

بيرنلي - لينكولن سيتي (هواة)

فولهام (درجة اولى) - توتنهام

بلاكبيرن روفرز (اولى) - مانشستر يونايتد

ساتون روفرز (اولى) - أرسنال

ميدلزبره - أوكسفورد يونايتد (ثانية)

وولفرهامبتون (اولى) - تشيلسي

هادرسفيلد تاون (اولى) - مانشستر سيتي

ميلوول (ثانية) - ليستر سيتي